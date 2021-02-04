تفاصيل جديدة حول الضريبة المفروضة على الرواتب.. تتناسب عكسيا مع عدد الاطفال

2021/02/04 | 18:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت النائبة عالية نصيف، الخميس، ان قانون ضريبة الدخل سيقتطع نسبة منخفضة للغاية من رواتب الموظفين ويستثني بعض الفئات من الاستقطاع.

وذكرت نصيف في تصريح صحفي تابعه قناة ان ار تي عربية، اليوم (4 شباط 2021)، ان "قانون الضريبة المفروض على دخول رواتب الموظفين، سيكون الحل النهائي لتلافي قضية استقطاعات الرواتب".

واضافت، ان "الموظف سوف لن يشعر بالاستقطاع، سيما ذوي الرواتب المنخفضة وسيتم التخفيض بحسب عدد اطفال الموظف والزوجية وغيرها وفي حال وجود أربع اطفال للموظف فأن الاستقطاع سيكون صفر".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قد كشف في تصريح خاص سابق لـ ان ار تي، ان "مجلس النواب وقع على خيارين شبه نهائيين لحسم ملف استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2021، وان استقطاعات الحكومة الواردة في الموازنة مرفوضة بالكامل".

ا.ح

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