دوبرداني منتقدا الحكومة: قرارات ازدواجية تنذر بتدهور الوضع الأمني (فيديو)

2021/02/04 | 18:06 - المصدر: NRT عربية

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النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني

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منذ 22 دقیقة

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طالب النائب عن محافظة نينوى، شيروان دوبرداني، الخميس، السلطات العراقية بالتريث وايقاف اخراج عوائل المنتمين لتنظيم داعش من مخيم الجدعة الخامس فورا، مطالبا بعودة العوائل التي خرجت من المخيم لما له من تأثير سلبي على أمن محافظة نينوى، فضلا عن وجود رفض عشائري بعودة تلك العوائل لمناطقهم.

وأوضح دوبرداني، في مؤتمر صحفي حضرتهNRT عربية اليوم، (4 شباط 2021)، انه "بحسب المعلومات فان أغلب هذه العوائل سوف تتجه إلى داخل مدينة الموصل، وان هناك بعض الخلايا النائمة لداعش في المدينة".

وبين، ان "عدد العوائل التي تقطن المخيم الذي يقع جنوبي الموصل تبلغ 1200 عائلة، ولديها مؤشرات أمنية لانتماء أبناءهم لتنظيم داعش، محملا الحكومة الاتحادية ووزارة الهجرة والمهجرين تبعية اخراج تلك العوائل وفي هذا الوقت بالذات من تدهور الوضع الامني والاستقرار في محافظة نينوى".

وذكر: "نستغرب أيضا من ازدواجية قرار الحكومة الاتحادية ببقاء مخيمي الحبانية وعامرية الفلوجة لايواء عوائل عناصر داعش، وغلق مخيم جدعة الخامس الذي فيه عوائل داعش"، متسائلا "لماذا هذا الاستهداف لمحافظة نينوى".





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