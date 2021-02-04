صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لـ 91 إصابة جديدة بكورونا سجلت اليوم

2021/02/04 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 91 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 78 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم، 91 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: 78 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية، قطاع الرصافة 14 حالة، قطاع المدائن 35 حالة، قطاع بغداد جديدة 17 حالة، قطاع النهروان 10 حالات، قطاع الاستقلال حالتين".

وأضاف، أن "13 حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي: 6 حالات في مدينة الصدر، حالتان في كل من الكرادة وبغداد جديدة، وحالة واحدة في كل من المناطق التالية: الصليخ والبلديات والزعفرانية".وتابع الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 75266 توفي منهم 1417 فيما اكتسب الشفاء 73083 ومتبقي قيد العلاج".

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