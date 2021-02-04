مصرع وإصابة 10 مدنيين بحادثين منفصلين في ديالى والنجف

2021/02/04 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادلقى 3 اشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين بحادثين منفصلين في محافظتي النجف وديالى.وقال مصدر محلي، ان "حادثاً مرورياً على طريق النجف-خان النص اودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 2 اخرين بعد اصطدام سيارتهم بمركبة اخرى كبيرة لنقل البضائع".وفي الاثناء ايضاً، افاد مصدر طبي من محافظة ديالى إصابة 5 مدنيين في حادثي سير في بعقوبة والمقدادية بينهم اثنين بحالة حرجة جدا تم نقلهم الى ردهات مستشفى بعقوبة لتلقي العلاج.

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