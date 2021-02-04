الامانة العامة لمجلس الوزراء تطلق مشروع الاستجابة الانسانية السريعة

2021/02/04 | 18:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برعاية المركز المشترك للتنسيق والرصد (JCMC) مشروع الاستعداد اللوجستي الميداني، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.وشارك في المشروع/ حسب بيان للامانة / أقسام المركز المشترك في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، إضافة إلى مركز تنسيق الأزمات المشترك (JCC) في محافظة أربيل.ويهدف المشروع، إلى التنسيق والتهيئة للاستجابة الإنسانية السريعة في حال حدوث الكوارث والأزمات على المستويين الدولي والمحلي بقيادة المركز المشترك للتنسيق والرصد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء./انتهى3

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