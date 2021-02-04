مسؤول في الخارجية يلتقي القائم بالاعمال المؤقت الليبي

2021/02/04 | 18:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقى رئيس الدائرة العربية / وكالةً / في وزارة الخارجية اسامة مهدي غانم ، القائم بالاعمال الليبي المؤقت لدى العراق الصيد علي الصيد، بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد .وجرى خلال اللقاء ، بحسب بيان لوزارة الخارجية ، التطرق الى التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين، وتسهيل منح سمات الدخول للمواطنيين العراقيين الراغبين بزيارة ليبيا ، بالاضافة الى التعاون في مجال مكافحة الارهاب وعددٍ آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك./انتهى ح

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