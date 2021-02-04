العثور على الناشط اللبناني “لقمان سليم” مقتولا بالرصاص في جنوب البلاد

2021/02/04 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عُثر على الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفه المنتقدة لحزب الله مقتولا جنوبي البلاد، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر ان سليم وجد مقتولا بإطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية جنوبي لبنان فيما لم تتمكن الجهات الأمنية بعد من تحديد ظروف الجريمة، إلا أن شقيقته رشا الأمير وقبل الإعلان عن وفاته ربطت اختفاءه بمواقفه السياسية.

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