محدث.. الذهب يعمق خسائره لـ40 دولاراً مع صعود العملة الأمريكية

2021/02/04 | 18:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب عالمياً لأكثر من 40 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتراجع أدنى 1800 دولار، مع قوة العملة الأمريكية.

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