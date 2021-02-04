من المدارج الرياضية إلى مدن الملاهي… مراكز تطعيم غريبة حول العالم

2021/02/04 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – من تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو إلى مدرج ويمبلي في لندن مرورا بمتنزه “ديزني لاند” الترفيهي في كاليفورنيا… تحوّل بعض من أشهر معالم العالم إلى مراكز للتطعيم في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.في ما يلي جولة على بعض من المواقع الأكثر غرابة المستخدمة في حملات التلقيح حول […]

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