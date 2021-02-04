مراسم تأبين عدد من ضحايا الإبادة الإيزيدية

2021/02/04 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

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شارك الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مراسم تأبين رفات عددا من ضحايا الإبادة الإيزيدية الذين استشهدوا خلال اجتياح تنظيم داعش لقضاء سنجار في نينوى عام ألفين وأربعة عشر.

وأقيمت المراسم الرسمية في نصب الشهيد في بغداد، حيث حضرها رئيسا الجمهورية والوزراء ونائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ووزير الخارجية فؤاد حسين وكبار المسؤولين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، فضلاً عن عدد من ذوي الضحايا.

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