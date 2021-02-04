انتحار والد عضو مجلس النواب آرام محمد صالح

2021/02/04 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر في شرطة محافظة دهوك، نبأ انتحار ناجي محمد صالح والد عضو مجلس النواب العراقي آرام ناجي.

وقالت المصادر ان الشخص المنتحر قيادي محلي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ويبلغ من العمر تسعة وستين عاما، مرجحة ان يكون سبب الانتحار هو الضغوط النفسية الناجمة عن إصابة ابنه النائب بفيروس كورونا، وعدم تحسن وضعه الصحي منذ أكثر من شهرين.

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