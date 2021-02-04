انهيار جزء من جسر الأمين في بغداد بعد ٥ سنوات على افتتاحه

2021/02/04 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قطعت أمانة بغداد جسرا جراء انهيار أحد جوانبه ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في جانب الرصافة من بغداد.

وأكدت الأمانة في بيان، انهيار الكتف الأيسر من الجسر القادم من شارع القناة باتجاه دخول منطقة الأمين، ما تسبب بقطع جسر بين منطقتي بغداد الجديدة والأمين من الجانبين.

يذكر أن جسر الأمين تم افتتاحه في عام ألفين وخمسة عشر، ومنذ ذلك الحين لم تجري أمانة بغداد عليه أية صيانة أو فحوصات دورية لديمومة عمله.

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