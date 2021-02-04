2021/02/04 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية المزاعم الإيرانية حول قيام طهران بالإفراج عن طاقم السفينة الكورية التي احتجزها الحرس الثوري مطلع العام الجاري.

بيان للخارجية الكورية أكد ان جميع أفراد طاقم ناقلة النفط، التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني، والبالغ عددهم عشرين شخصا لا يزالون على متنها، على الرغم من إعلان الخارجية الإيرانية قبل يومين السماح للطاقم بمغادرة البلاد لأسباب وصفتها بالإنسانية، في حين ذكر بيان الخارجية الكورية ان ما حدث هو السماح للمسؤولين بمقابلة أفراد الطاقم لأول مرة يوم أمس الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الكورية الجنوبية: طهران لم تطلق سراح طاقم السفينة التي احتجزها الحرس الثوري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الكورية الجنوبية: طهران لم تطلق سراح طاقم السفينة التي احتجزها الحرس الثوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).