2021/02/04 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين بغداد تحت مجهر لجنة النزاهة لامتناعه عن تمرير أكثر من 200 مشروع المركز الخبري الوطني.

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