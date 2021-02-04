بالصورة.. الحشد الشعبي يعلن قتل ما يسمى

2021/02/04 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات قاطع شرق الانبار

للحشد الشعبي، الخميس، عن قتل قياديين

من تنظيم داعش الاجرامي في جزيرة الكرمة

شمال قضاء الفلوجة.

يتبع ..

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