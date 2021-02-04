انتخابات نقابة صحفيي كربلاء.. اللامي يحدد موعد ومكان الانتخابات

2021/02/04 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين - فرع

كربلاء المقدسة، الخميس، عن موعد

المؤتمر الانتخابي لفرع النقابة،

لانتخاب رئيس واعضاء الهيئة الادارية

الجديدة.

وقال رئيس الفرع توفيق الحبالي في حديث

لوكالة نون الخب

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