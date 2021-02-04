الصحة الإيرانية: 7040 إصابة و67 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/02/04 | 18:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 67 وفاة و 7040 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري إن" عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية اليوم الخميس مليون واحد و445 الفا و326 شخصا وبوفاة 67 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية، فقد بلغ عدد المتوفين في ايران 58 الفا و256 شخصا".

واضافت،انه" تم تسجيل 7 الاف و 40 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد، الى مليون و445 الفا و326 شخصا؛ من بينهم 3825 شخصا في وضع حرج".

وتابعت، ان" عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و 235الفا و 581 شخص لغاية الان، وتوفي 67 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 58 الفا و 256 شخصا".

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