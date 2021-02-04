القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في الرمادي

2021/02/04 | 18:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، الخميس، بالقبض على احد ابرز تجار المخدرات في مدينة الرمادي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية اثر ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود احد ابرز تجار المخدرات في مدينة الرمادي ، حيت تم تطويق المكان المستهدف واعتقاله دون وقوع اي مقاومة تذكر “.

وأضاف، أن “القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من مادتي الحشيشة والحبوب المخدرة”، مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية”.

يشار الى ان القوات الامنية شدد من اجراءات الامنية في ملاحقة تجار ومتعاطي المخدرات في عموم مدن الانبار وتمكنت من اعتقال العشرات وبحوزتهم كميات كبيرة من الحشيشة والحبوب المخدرة.



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