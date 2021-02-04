2021/02/04 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حددت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السادس من آيار المقبل، موعداً أخيراً لتسلم ملفات الفصل السياسي من اللجان المركزية كافة.واكدت في بيان :" ضرورة حسم ملفات الأشخاص ممن صدرت بحقهم قرارات (تكليف بالإثبات) خلال (٣٠) يوماً من تأريخ تسجيلها لدى اللجان المركزية، استناداً إلى نص المادة (٥/ ثالثاً) من التعليمات رقم (١ لسنة ٢٠٠٩) وتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤ لسنة ٢٠٠٥) المعدل، وبعكسه سيتم إلغاء قرارات اللجنة المركزية".ووجهت الأمانة العامة ، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، ومديريات الخزائن في المحافظات كافة، بشأن ملفات الأشخاص الذين لديهم طلبات سابقة للشمول بأحكام قانون المفصولين السياسيين الرقم (٢٤ لسنة ٢٠٠٥) المعدل، وضمن الفترة المحددة سابقاً وتعذر إرسالها، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد المذكور ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة لمجلس الوزراء تحدد الموعد النهائي لتسلم ملفات الفصل السياسي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة لمجلس الوزراء تحدد الموعد النهائي لتسلم ملفات الفصل السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).