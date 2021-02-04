اولسان هيونداي ضد تيجريس أونال.. بطل المكسيك يتقدم 2-1 في الشوط الأول في مونديال الاندية

2021/02/04 | 18:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/انتهى الشوط الأول من مباراة أولسان هيونداى الكوري ضد تيجريس أونال المكسيكي، التي تقام حاليا، على ملعب "أحمد بن علي"، في افتتاح مونديال الأندية، بتقدم بطل المكسيك بنتيجة 2-1 بعدما كان متاخرا بهدف .وتستمر البطولة حتى 11 شباط الجاري.سجل كي هى كيم لاعب فريق أولسان هيونداى الهدف الأول، في شباك فريق تيجريس أونال المكسيكي، في الدقيقة 24 من المباراة.فيما سجل الفرنسي أندري بيير جينياك لاعب تيجريس أونال المكسيكى هدف التعادل لفريقه، فى شباك أولسان هيونداى ، فى الدقيقة 38 من المباراة.وأضاف المهاجم الفرنسي هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول لتنتهي أحداث الشوط بتقدم بطل المكسيك بهدفين مقابل هدف للفريق الكوري ".يذكر ان فريق أولسان هيونداى الكوري الجنوبي تاهل لربع نهائي كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا ، وهو التتويج الثاني للفريق الكوري الجنوبي بلقب دورى أبطال أسيا في تاريخه بعد تتويجه الأول عام 2012.وكان تيجريس أونال قد توج ببطولة كأس الكونكاكاف بعد تغلبه على لوس أنجلوس إف سي بطل الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة المقام في أورلاندو الأمريكية في كانون الاول الماضي".ويشارك في البطولة بجانب الأهلي المصري أندية، بايرن ميونخ الألماني، بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آسيا، والدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف للبطولة، وبالميراس البرازيلى"./انتهى2

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