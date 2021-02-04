2021/02/04 | 18:41 - المصدر: عين العراق

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الخميس 4 فبراير 2021 | 06:32 مساءً

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الأعرجي يلتقي الفياض: نقاش حول تكثيف جهود القضاء على بقايا داعش

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،اليوم الخميس، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأوضاع الأمنية في البلاد.



وذكرت مستشارية الامن القومي في بيان ان"مستشار الأمن القومي، التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض"، مشيرا إلى أن " الأعرجي قدّم إلى الفياض، التعازي بشهداء الحشد الشعبي في اللواء الأول، الذين ضحوا بأرواحهم، دفاعا عن الوطن، أثناء تصديهم الشجاع للإرهابيين الدواعش".



كما بحث الأعرجي مع رئيس هيئة الحشد الشعبي، وفقا للبيان الأوضاع الأمنية في البلاد، وتكثيف الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية لملاحقة بقايا داعش الإرهابي والقضاء عليه.

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