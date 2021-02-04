مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتراجع 192 مليار قدم مكعب

2021/02/04 | 18:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من تقديرات المحللين.

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