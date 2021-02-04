2021/02/04 | 18:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستيلاء على عشرات العبوات الناسفة ومساطر التفجير في عنه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستيلاء على عشرات العبوات الناسفة ومساطر التفجير في عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).