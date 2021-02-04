الصليب الأحمر والهلال الأحمر يحذران من عدم الوصول إلى جرعات اللقاح

2021/02/04 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت لجنة الصليب الأحمر، خطة بقيمة مئة مليون فرنك سويسري للمساعدة في تحصين خمسمئة مليون شخص من فيروس كورونا.

واظهرت دراسة أجراها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن ما يقرب من سبعين بالمئة من جرعات اللقاح المستخدمة حتى الآن كانت من نصيب أغنى خمسين دولة في العالم.

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من ان عدم الوصول إلى جرعات اللقاح، سيمكن الفيروس المسبب لكورونا، من الاستمرار في الانتشار والتحور، ما من شأنه أن يؤدي إلى تطوير نسخ فيروسية جديدة مقاومة للقاحات.

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