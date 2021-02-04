مستشار رئيس الوزراء: الكاظمي يدعم ملف إزالة التجاوزات في حوض نهر دجلة

2021/02/04 | 18:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب تعيد تأهيل قاعة الشعب الصيفيةشرعت الملاكات الفنية في وزارة الشباب والرياضة بتأهيل وإعادة إعمار قاعة الشعب الصيفية قرب ملعب الشعب الدولي بتوجيه مباشر من الوزير عدنان درجال لوضعها تحت تصرف المؤسسات الرياضية.

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