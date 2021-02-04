مصدر حكومي عراقي: قرارات الكاظمي الأمنية لعبت دورا في

2021/02/04 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران حكوميان عراقيان إن عمليات تصفية قادة تنظيم داعش الأخيرة في العراق مرتبطة بتغييرات أمنية طالت قادة أمنيين، كان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمر باتخاذها، إلا أن محللين شككوا بذلك.

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