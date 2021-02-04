2021/02/04 | 19:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت قيادة شرطة نينوى، الخميس، على انباء تداولتها مواقع تواصل الاجتماعي بشأن انتحار فتاة بسبب اغتصابها من قبل والدها في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته 7sky، انه”لا صحة لما تم نشره وتناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن (( خبر انتحار فتاة بسبب اعتداء والدها وقيامه باغتصابها )) والخبر الصحيح هو حصول حادث حريق بسبب المدفئة تسبب بوفاة فتاة بسبب الحروق التي تعرضت لها في احد احياء الجانب الايمن لمدينة الموصل علماً ان والد الفتاة المجنى عليها موقوف منذ فترة طويلة وفق المادة ٤ ١ ارهاب”.

واهابت القيادة، بالصحفيين والاعلاميين والناشطين المدنيين والمواقع الاخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين الكرام، الى”اخذ الخبر الصحيح من المصادر الرسمية وعدم الترويج او الانسياق خلف الاخبار الكاذبة والمزيفة التي تشوه سمعة المدينة وتسبب زعزعة الامن والاستقرار الذي تشهده مدينتنا الحبيبة”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة نينوى تعلق على انباء انتحار فتاة بسبب اغتصابها من والدها 7 SKY TV.

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