شرطة بغداد تحبط محاولة انتحار شاب من أعلى جسر الصرافية

2021/02/04 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت شرطة بغداد، اليوم الخميس، محاولة انتحار شاب من اعلى جسر الصرافية وسط العاصمة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، إن “مفارزها في فوج طوارئ بغداد الاول ومركز شرطة الجعيفر، تمكنت من إحباط محاولة انتحار احد الشباب من أعلى جسر الصرافية حيث تم التحرك من قبل مفارز القيادة فور رؤيتهم شاب أعلى الجسر يحاول الانتحار وبعد انقاذه تبين ان هذه المحاولة الثانية على التوالي”.

وأضافت “تم اصطحابه لمركز شرطة الجعيفر والتحفظ عليه حفاظا على حياته وايضا الاتصال بذويه والكتابة للقاضي لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا”.

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