2021/02/04 | 19:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة النزاهة متوعدة امين بغداد: تسبب بفوضى بين المستثمرين وسيكون لنا موقف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/04 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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