2021/02/04 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميزر العاكوب

فوتو:

منذ 18 دقیقة

509 مشاهدة

كشف النائب عن محافظة نينوى ميزر العاكوب عن حصول انتهاكات جسيمة يتعرض لها السجناء والمعتقلون والموقوفون على ذمة تهم جنائية وجنح في السجون العراقية.

وقال العاكوب في تصريح لـNRT عربية اليوم (4 شباط 2021)، ان "شقيقه محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب والموقوف على ذمة عدد من القضايا تعرض الى اساليب من التعذيب بأحدى السجون السرية في بغداد، من ضمنها ربط اذنيه بالتيار الكهربائي"، موضحا انه "ولدى رؤية شقيقه على تلك الحال السيئة لم يستطع منع نفسه من الصراخ".

واضاف العاكوب "ان المدعي العام على علم بما يحصل من انتهاكات الا انه يعتبر الامر اعتياديا وبسيطا، على حد تعبيره".

واوضح العاكوب انه "لا توجد اجراءات قانونية سليمة ضد شقيقه،" مشددا على "ان عشيرته لن تقف مكتوفة الأيدي الى ما لانهاية وانها سيكون لها موقف مما يجري".

العاكوب اكمل بأن "الدعاوي ضد شقيقه منظورة امام القضاء وانه مكفل بها وتم توقيع اوراقه، الا ان اللجنة التحقيقية برئاسة احمد ابو رغيف والتي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ابقته رهن الاعتقال والتعذيب".

وتابع العاكوب ان "اخرين مثل صاحب شركة كي كارد يتعرضون الى الاساليب ذاتها بمعزل عما كفله الدستور والقوانين من حقوق"، منوها الى "انه ورغم كونه عضوا في مجلس النواب تعرض للطرد مرتين ولم يسمحوا له بمقابلة شقيقه".

واوضح العاكوب ان "لجنة تابعت الحالة الصحية لشقيقه وطلعت بتقرير رفعته الى رئيس الوزراء بصفة سري وشخصي دون اطلاع الرأي العام والمؤسسات المعنية عليه".

وتساءل العاكوب "عن السلطة التي تمت بها اعادة فتح القضايا المحفوظة في وقت سابق" مردفا بأن اعادة فتحها تم بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصيا، والذي لا يختلف منهجه عما كان سائدا في حقبة نظام صدام"، على حد قوله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميزر العاكوب: شقيقي يتعرض للتعذيب بعلم الكاظمي في سجن سري) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميزر العاكوب: شقيقي يتعرض للتعذيب بعلم الكاظمي في سجن سري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).