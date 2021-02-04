فاو: ارتفاع أسعار الأغذية الى مستويات هي الأعلى منذ ست سنوات

2021/02/04 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت الى مستويات هي الأعلى منذ أكثر من ست سنوات.

وذكر تقرير للمنظمة الدولية، ان أسعار الأغذية وفي مقدمتها الحبوب ومنتجات الالبان والحبوب والسكر، ارتفعت في الشهر الماضي وللشهر الثامن على التوالي، لتصل الى اعلى المستويات منذ عام الفين وأربعة عشر، محذرة من انخفاض حاد في المخزونات.

وسجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب زيادة شهرية حادة وبنسب متباينة في أسعار الحبوب، مع توقعات تراجع مبيعات الاتحاد الروسي، إضافة الى ارتفاع أسعار السكر بنسبة أكثر من ثمانية بالمئة، وذلك نتيجة تداعيات وباء كورونا، وحدوث فيضانات وكوارث طبيعية في عدد من البلدان.

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