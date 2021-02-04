أسعار النفط تتحول للهبوط من أعلى مستوى في عام

2021/02/04 | 19:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط خلال تداولات اليوم الخميس، لتتخلى عن أعلى مستوياتها في عام.

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