2021/02/04 | 19:14 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: قال بنك إنجلترا إن البنوك البريطانية في حاجة إلى 6 أشهر على الأقل من أجل الاستعداد لإمكانية التحول للفائدة السالبة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك إنجلترا: البنوك تحتاج 6 أشهر للاستعداد للفائدة السالبة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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