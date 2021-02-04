بنك إنجلترا: البنوك تحتاج 6 أشهر للاستعداد للفائدة السالبة

2021/02/04 | 19:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال بنك إنجلترا إن البنوك البريطانية في حاجة إلى 6 أشهر على الأقل من أجل الاستعداد لإمكانية التحول للفائدة السالبة.

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