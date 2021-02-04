شركات أمريكية تخطط لاستثمار مطار الانبار الدولي

2021/02/04 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

كشف مصدر مطلع، الخميس، عن قيام شركات أمريكية بالتخطيط لاستثمار مطار الانبار الدولي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “شركات أمريكية تخطط للاستثمار في مشروع مطار الانبار الدولي في منطقة الـ 35″، مضيفا أن “الشركات وضعت اللمسات الاولى لإنشاء المطار بوضع خرائط ودراسات ومناقشات مكثفة للبدء بالمشروع”.

وفي وقت سابق طرح المطار كفرصة استثمارية بعد موافقة هيئة الاستثمار على انشاءه على مساحة نحو 2000دونم.



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