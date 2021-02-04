يوفنتوس يحضر مكافأة لنجمه رونالدو

2021/02/04 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أفادت صحيفة “توتو سبورت”، اليوم الخميس، أن يوفنتوس ينوي مكافأة نجمه الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أدائه المميز مع الفريق، بتمديد عقده.

وقال “توتو سبورت”، إن يوفنتوس يسعى لتمديد عقد رونالدو، الذي يشعر بدوره بأنه قادر على تقديم المزيد.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو الذي سيكمل عامه السادس والثلاثين غدا الجمعة، قد يوقع على تمديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2022، ليستمر حتى صيف 2023.

وشارك النجم البرتغالي في 23 مباراة بقميص يوفنتوس، هذا الموسم، ونجح في تسجيل 22 هدفا، وقاد “البيانكونيري” للفوز على إنتر ميلان (2-1)، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، بإحرازه هدفي اليوفي.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفا، ولدى فريقه مباراة مؤجلة، متقدما بفارق هدف على وصيفه البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب “الكالتشيو” برصيد 39 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد نابولي، متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر ميلان.



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