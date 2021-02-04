الأنواء الجوية: المناطق الشرقية ستكون الأكثر تأثراً بالمنخفضين الجويين

2021/02/04 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، أن المناطق الشرقية من البلاد ستكون الأكثر تأثراً بالمنخفضين الجويين القادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البلاد تتأثر بمنخفض جوي ناتج من منخفضين جويين الاول من البحر الاحمر والثاني من البحر المتوسط سوف تتأثر المنطقتان الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد خاصة يوم غد الجمعة، يكون الطقس غائما مصحوبا بزخات مطر خفيفة الى متوسطة ويكون غائما في المنطقة الشمالية وتكون الرياح جنوبية شرقية الى معتدلة السرعة".

وأضاف الابري أنه "في يوم السبت تتأثر المناطق كافة بصورة عامة سيكون الطقس غائما مع تساقط امطار متوسطة الشدة مع عواصف رعدية في بعض اقسام المنطقتين الشمالية والجنوبية والرياح جنوبيه شرقية معتدله الى نشطة السرعة" .

وتابع أن "الأحد المقبل سوف تتاثر المناطق بالطقس وسيكون غائما مصحوبا بامطار رعدية خفيفه الى متوسطة الشدة تزداد غزارتها في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد والرياح جنوبية شرقية".

وأشار الابري إلى أن "المناطق الشرقية تتاثر اكثر منها سليمانية والعمارة وديالى والكوت ومن المحتمل هناك سيول والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة".

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