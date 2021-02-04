القبض على 11 إيرانيا حاولوا اختراق الحدود الأميركية

2021/02/04 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ففي عام 2020، استطاعت القوات الحدودية للمدينة منع دخول ثمانية أفراد من إيران، من أصل 14 تم منعهم في مناطق حدودية أخرى.

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