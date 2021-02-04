2021/02/04 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يفضل المقاولات على مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يفضل المقاولات على مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يفضل المقاولات على مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).