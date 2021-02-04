مشاهد من عملية اعتقال ’خلية نائمة’ لداعش في السليمانية (فيديو)

2021/02/04 | 19:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بثت آسايش محافظة السليمانية، مشاهد من عملية اعتقال "خلية نائمة" لتنظيم داعش في المحافظة.

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وأعلنت السلطات في إقليم كردستان، الخميس، القبض على متهمين بنصب كمين لقوات الأمن الكردية استخدم خلاله راية داعش، ما أدى إلى جرح اثنين من قوات الآسايش في قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية.

وقال جهاز الأمن "الآسايش" في إقليم كردستان، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 شباط 2021)، إنه "تم اعتقال الذين رفعوا راية داعش قبل فترة في إحدی قری شهرزور".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول محلي، إصابة اثنين من عناصر الأمن الكردي بكمين شرق محافظة السليمانية.

وقال قائمقام قضاء سيد صادق دياري رفيق في تصريح تابعه "ناس"، (2 كانون الثاني 2021) إن "مجهولين رفعوا علم تنظيم داعش في مرتفع قريب من قرية كاني سبيكا في منطقة سيد صادق"، مبيناً أن "فريقاً أمنياً توجه إلى المكان، ولدى محاولته رفع العلم انفجرت عبوة كانت قد زرعت أسفل السارية، ما أدى إلى اصابة اثنين من منتسبي الأمن الكردي ’الأسايش’".

وأضاف، "لم يتضح لنا بعد ما إذا كان هذا نشاطاً إرهابياً ويهدف إلى إثارة الخوف والقلق بين مواطني القضاء"، مبيناً أن "صحة المصابين مستقرة وهما حالياً تحت الرعاية الطبية".

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