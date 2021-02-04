باحث فرنسي : بايدن لن يجروء على تغيير سياسات ترامب تجاه الكيان الصهيوني

2021/02/04 | 19:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الباحث المشارك في المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية روموالد سيورا ان الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن لن يستطيع القيام بتغييرات على سياسات الحكومة الامريكية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على الرغم من انتقاده لبعض مقاربات الإدارة السابقة تجاه الفلسطينيين.

ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن سيورا قوله إن ” بايدن لن يجروء على تحدي الكونغرس والمؤسسة الموالية للكيان الصهيوني ” ، مشيرا الى أن ” كل سياسات الادارات السابقة تنظر الى المنطقة من المنظور الصهيوني”.

واضاف ان ” ادارة بايدن كانت قد تعهدت بالالتزام الثابت تجاه النظام الصهيوني بعد أيام من استبدال إدارة ترامب ، الحليف السابق الوثيق للكيان واللوبي الصهيوني ، حيث صرح الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي جاك سوليفان ان الولايات المتحدة ستتشاور عن كثب مع إسرائيل بشأن جميع مسائل الأمن الإقليمي”.



بحسب قوله .

وتابع أنه ” لا نتوقع أي تغييرات مهمة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالفلسطينيين، ستكون هناك بعض الإجراءات الرمزية ، لكن العديد من سياسات ترامب التي تستمر في التأثير سلبًا على الشعب الفلسطيني ستبقى كما هي”.

وانتقد الباحث صمت البيت الابيض حيال منع النظام الصهيوني للشعب الفلسطيني من تلقي لقاحات فيروس كورونا”، مشيرا الى انه وعلى الرغم من ان ” الوضع في الاراضي الفلسطينية فاضح لايوجد اي انتقاد من البيت الابيض تجاه هذا الحال”.



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