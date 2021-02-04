لجنة برلمانية تدعو رئيس الجمهورية دعمها لتمرير القوانين المهمة

2021/02/04 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح دعم اللجنة لتمرير القوانين المهمة.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان صحفي، ان “لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية برئاسة النائبة ميسون الساعدي وحضور عضوات اللجنة، التقت اليوم الخميس رئيس الجمهورية برهم صالح”، مبينة انه “جرى خلال اللقاء التباحث حول مشروع قانون الناجيات الايزيديات ومشروع قانون مناهضة العنف الأسري مطالبين رئيس الجمهورية دعم اللجنة لتمرير هذه القوانين المهمة”.

واضاف البيان، “كما تم التطرق إلى أهمية تأسيس المجلس الوطني للمرأة وضرورة وجود وزارة لها لاهميتها في تمثيل دور المراة العراقية محليا داخل مجلس الوزراء وخارجيا في المحافل الدولية”.

بدوره أعرب صالح، بحسب البيان عن “الدعم الكامل لعمل اللجنة وطالب بالاسراع بقراءة وتمرير تلك القوانين المهمة”.

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