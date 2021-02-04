رسول يتحدث عن ملف التحقيق في قتلة المتظاهرين وهشام الهاشمي

2021/02/04 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء، يحيى رسول، الخميس، ان موضوع الكشف عن قتلة المتظاهرين وهشام الهاشمي موجود عند الأجهزة الاستخباراتية، مشيرا إلى ان إعلان المعلومات سيكون وفق طبيعتها، والغاية هو استكمال الاجراءات التحقيقية والتوصل الى الجناة.

جاء ذلك في تصريح لرسول للوكالة الرسمية اليوم، (4 شباط 2021)، حيث ذكر، أن "موضوع الكشف عن قتلة هشام الهاشمي والمتظاهرين موجود عند الأجهزة الاستخباراتية"، لافتا إلى أن "هناك جهدا يبذل من قبل الأجهزة الاستخباراتية بشأن هذا الموضوع".

وأضاف، أنه "في حال توصلت الأجهزة الاستخبارتية إلى أي معلومة سيتم إيصالها إلى القائد العام للقوات المسلحة، وبالإمكان الإعلان عنها أو لا، بحسب طببعة المعلومة والغاية هو استكمال الاجراءات التحقيقية والتوصل الى الجناة".

من جهة أخرى أوضح رسول، ان "خطر الإرهاب لازال، لكن ليس باستطاعته السيطرة على بقعة معينة من الأرض او مساحة اخرى"، لافتا إلى ان ما يقوم به الإرهابيون الآن هو عملية استهداف بعبوة او إطلاق مباشر او غير مباشر لفلول منكسرة سواء في عمق الصحراء او مناطق الاحواش او الوديان او السلاسل الجبلية".

وأضاف، أن "العمليات التي نفذت كانت بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مع التأكيد على الجهد الاستخباراتي"، مؤكدا "لابد من ضرب كل العناصر الإرهابية، فضلا عن التركيز على الرؤوس الإرهابية لهذه العصابات".

وبين، أن "العملية التي نفذت في منطقة أبو غريب غربي بغداد كانت عملية دقيقة والتي تأتي أيضا ضمن عمليات ثأر الشهداء لساحة الطيران والحشد الشعبي وتم قتل مايسمى والي الجنوب، وايضا المسؤول عن نقل الانتحاريين الذين نفذوا العمل الإرهابي الجبان في ساحة الطيران".

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