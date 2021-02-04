أسايش كردستان: القبض على منفذي عملية ’’شهرزور’’ ومن رفعوا علم داعش في سيد صادق

2021/02/04 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيلأعلن جهاز أسايش إقليم كردستان، اليوم الخميس (4 شباط 2021)، أن أسايش شهرزور وعمليات أسايش السليمانية اعتقلت منفذي العمل الإرهابي في شهرزور ومن رفعوا علم داعش في قضاء سيد صادق، مبيناً أن "الفترة الماضية شهدت إفشال العديد من المخططات الإرهابية في الإقليم". وأشار جهاز أسايش إقليم كردستان في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إلى أنه "سينشر في وقت لاحق، المزيد من المعلومات حول منفذي العمل الإرهابي في شهرزور ورفع علم داعش في قضاء سيد صادق".وأوضح جهاز أسايش إقليم كردستان اليوم أن "المجموعة المعتقلة خططت لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في المنطقة، وحاولت تحديد عدة مناطق أخرى لاستهدافها بتفجيرات بعد تنفيذ عملية شهرزور". وحول هوية المعتقلين، لفت البيان إلى أن "أحد المعتقلين كان منتمياً لجماعة "أنصار الإسلام" سابقاً، مبيناً: "اعتقلنا إرهابيين عربيين خلال حملتين أمنيتين منفصلتين وسنكشف هويتهما وتفاصيل أخرى عنهما في وقت لاحق".

جهاز أسايش إقليم كردستان كشف أيضاً عن أن "الفترة الماضية شهدت إفشال العديد من المخططات الإرهابية في إقليم كوردستان بعيداً عن الاعلام".

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