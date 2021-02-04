الميناء يهزم الديوانية بدوري الكرة الممتاز

2021/02/04 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

تعرض فريق الديوانية بكرة القدم اليوم الخميس ( 4 شباط 2021) لهزيمة من الميناء صفر - 2 ، في لقاء جرى على ملعب الفيحاء في البصرة، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن الشوط الاول من المباراة ومنذ لحظاته الاولى أكد أن اللقاء يدار من طرف الميناء، عندما ظهرت خطوطه بشكل منظم وبخط هجومي ضارب مؤلف من احمد ابو كريشه وحسام مالك وحسين يونس، وجونيور كمهاجم صريح، فيما ظهرت خطوط الديوانية بشكل مبعثر ولم يشكل اي ضغط في ساحة الميناء فغابت فرصه الفعلية، ليعلن الميناء عن هدف السبق في الدقيقة 10 جاء برأسية المحترف جونيور عندما تسلم كرة جميلة من حسام مالك هز بها شباك الديوانية، وأستمرت أفضلية الميناء مع ضغط متواصل، ليأتي الدور هذه المرة على حسين يونس وهو يصنع فرصة جديد لجونيور ايضا الذي عاد ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 32، وكاد الميناء أن يزيد من غلة الاهداف لو إستغل مهاجميه كم الفرص المتاحة، لينتهي الشوط الاول بهدفي الميناء.

وأضاف أن الميناء إستمر في إدارة المباراة، لكن فرصه الفعالة قلت، امام غياب هجومي للديوانية، ويبدو أن الميناء إقتنع بالنتيجة التي إستمرت بالهدفين البصريين حتى نهاية اللقاء.

وكانت الجولة 17 ، قد شهدت اليوم ايضا، فوز الكرخ على الصناعات 1- صفر، ونفط البصرة على اربيل بنفس النتيجة، والجوية على الطلبة 1 – صفر أيضا.

وبهذه الخسارة تراجع فريق الديوانية من المركز 14 الى الـ 15 جامعا 19 نقطة، فيما قفز الميناء من المركز 15 الى 11 بعد أن أصبح رصيده 20 نقطة.

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