عدد سكان تركيا يرتفع قرابة نصف مليون نسمة خلال العام الماضي عما كان عليه العام الذي سبقه

2021/02/04 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية "TÜİK" أن عدد سكان تركيا بلغ 83 مليونًا و614 ألفًا و362 نسمة في 2020، بزيادة 459 ألفًا و365 نسمة عن العام السابق.ووفق البينات المعلن عنها، بلغت نسبة الذكور 50.1% (41 مليونًا و915 ألفًا و985)، والإناث 49.9% (41 مليونًا و698 ألفًا و377).وأوضحت أن وتيرة النمو السكاني تراجعت إلى 5.5 بالألف في 2020، بعد أن كانت 13.9 بالألف عام 2019.وأشارت إلى أن معدل المقيمين في مراكز الولايات والأقضية ارتفع من 92.8% في 2019، إلى 93% خلال 2020، مشيرة بالمقابل إلى تراجع معدل المقيمين في البلدات والقرى من 7.2% إلى 7%.وأضافت أن عدد سكان إسطنبول بلغ 15 مليونًا و462 ألفًا و452 شخصًا، حيث شهدت إسطنبول أكبر تراجع في عدد السكان بين الولايات التركية، إذ انخفض عدد سكانها 56 ألفًا و815 شخصًا وتلتها العاصمة أنقرة بعدد سكان بلغ 5 ملايين و663 ألفًا و322 شخصًا، ثم إزمير بعدد بلغ 4 ملايين و394 ألفًا و694 شخصًا.وتراجع عدد الأجانب المقيمين في تركيا خلال 2020 بمقدار 197 ألفًا و700 شخص، ليصل إلى مليون و333 ألفًا و410 أشخاص فقط، ‎%‎49.7 منهم ذكور و‎%‎50.3 إناث.(لا يشمل هذا العدد السوريين حاملي بطاقات الحماية المؤقتة، ولا القادمين بقصد السياحة أو البحث العلمي أو حضور الدورات العلمية لمدة تقل عن 3 أشهر)./ انتهى9

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