الميناء يهزم الديوانية بثنائية بيضاء

2021/02/04 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / واصل الميناء صحوته بفوزه مساء اليوم على فريق الديوانية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية بالبصرة.وأفتتح الميناء النتيجة بوقت مبكر عن طريق محترفه الكاميروني جونيور امباي في الدقيقة ١٠ ما منح الفريق استرخاء واستقرارا نفسيا وواصل الميناء افضليته وأحرز هدفا ثانيا عبر لاعبه المميز حسين يونس في الدقيقة ٣٣ من المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الميناء بهدفين دون رد.وحافظ الميناء على النتيجة في الشوط الثاني رغم محاولات الديوانية لتقليص النتيجة لكن المباراة انتهت بفوز الميناء بهدفين دون رد.ورفع الميناء رصيده إلى النقطة ٢٠ في المركز الحادي عشر بينما تراجع الديوانية الى المركز الخامس عشر برصيد ١٩ نقطة./انتهى

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