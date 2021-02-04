الإعلام الأمني تعلن نتائج عمليات نفذتها القوات الأمنية بأربع محافظات

2021/02/04 | 19:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، نتائج عمليات نفذتها القوات الأمنية في العاصمة بغداد وثلاث محافظات.وذكرت الخلية في بيان تلقاه (المركز الخبري الوطني)، أن “المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك شرع من خلال هيئة الحشد الشعبي محور الشمال بتطهير و تفتيش المناطق و الوديان ضمن قاطع المسؤلية للقضاء على فلول […]

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