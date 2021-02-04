أمن الإقليم: اعتقال المتورطين بوضع عبوة تحت راية لداعش وتفجيرها بقضاء سيد صادق

2021/02/04 | 19:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن في إقليم كردستان، اعتقال المجموعة المتورطة بتفجير عبوة ناسفة في قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية مطلع الشهر الماضي.

وأصدر جهاز الامن في الإقليم بيانا قال فيه ان الأشخاص الملقى القبض عليهم متورطون بوضع عبوة ناسفة تحت راية تنظيم داعش انفجرت ما أسفر عن إصابة عنصرين أمنيين مطلع شهر كانون الثاني الماضي، مبينا ان المجموعة كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في أماكن أخرى.

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