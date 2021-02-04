“ليلة غزيرة” من الامطار الرعدية ستبدأ في العراق

2021/02/04 | 19:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقع المتنبئ الجوي محمد الدوري، اليوم الخميس، ليلة غزيرة بالامطار في العراق مصعوبة بموجة رعدية.

وقال الدوري، في تدوينة له على فيسبوك: ان مقدمات المنخفض الجوي بدأت بالتأثير على العراق مع هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة في الانحاء الغربية والشمالية والوسطى بما فيها بغداد في غضون الساعات القادمة

واضاف: الأمطار تكون بصفة ” الديمة ” اي انها غير مصحوبة بالعواصف الرعدية معظم الوقت، مبينا ان الليلة الغزارة ستتركز غرب وجنوب غرب العراق وغداً الأنظار تتجه صوب مناطق الفرات الأوسط.

وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، أن المناطق الشرقية من البلاد ستكون الأكثر تأثراً بالمنخفضين الجويين القادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الابري إن “البلاد تتأثر بمنخفض جوي ناتج من منخفضين جويين الاول من البحر الاحمر والثاني من البحر المتوسط سوف تتأثر المنطقتان الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد خاصة يوم غد الجمعة، يكون الطقس غائما مصحوبا بزخات مطر خفيفة الى متوسطة ويكون غائما في المنطقة الشمالية وتكون الرياح جنوبية شرقية الى معتدلة السرعة”.

وأضاف الابري أنه “في يوم السبت تتأثر المناطق كافة بصورة عامة سيكون الطقس غائما مع تساقط امطار متوسطة الشدة مع عواصف رعدية في بعض اقسام المنطقتين الشمالية والجنوبية والرياح جنوبيه شرقية معتدله الى نشطة السرعة” .

وتابع أن “الأحد المقبل سوف تتاثر المناطق بالطقس وسيكون غائما مصحوبا بامطار رعدية خفيفه الى متوسطة الشدة تزداد غزارتها في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد والرياح جنوبية شرقية”.

وأشار الابري إلى أن “المناطق الشرقية تتاثر اكثر منها سليمانية والعمارة وديالى والكوت ومن المحتمل هناك سيول والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة”.

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