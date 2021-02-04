الميناء يتغلب على الديوانية بهدفين دون رد

2021/02/04 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حقق فريق الميناء لكرة القدم ، اليوم الخميس، فوزا ثمينا على فريق الديوانية بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)،ان فريق السفانة حقق فوزا مهما على فريق الديوانية بكرة القدم في لقاء جرى على ملعب الفيحاء في البصرة، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الكرة الممتاز".

واضاف ان لاعب الميناء المحترف جونيور سجل هدفي المباراة ".

وتمكن فريق الجوية في وقت سابق ، من التمسك بالصدارة بعد فوزه على الطلبة بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الكرة الممتاز".

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